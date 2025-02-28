Кремль поздравил Мединского, возглавившего Союз писателей России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Кремль поздравляет председателя Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника президента Владимира Мединского, накануне возглавившего Союз писателей России (СПР). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мединский был избран председателем правления – первым секретарем Союза писателей России в четверг на Внеочередном съезде СПР в Москве. Мы поздравляем нашего коллегу с новой стезей в его работе", – сказал официальный представитель Кремля.

В ходе внеочередного съезда Союза писателей России кандидатуру Мединского на пост главы СПР поддержали 143 человека. При этом один человек высказался против, еще трое воздержались.

Во время своего выступления Мединский отметил, что в дальнейшем работа союза будет направлена на повышение престижа членства в организации, продвижение русской литературы за рубежом, а также взаимодействие с отечественным книжным рынком.