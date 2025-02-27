Владимир Мединский возглавил Союз писателей России

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Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента Владимир Мединский избран главой Союза писателей России в ходе внеочередного съезда организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Мединского поддержали 143 человека, один высказался против, еще трое воздержались. Его кандидатуру выдвинул на пост бывший глава Союза писателей России Николай Иванов, который возглавлял организацию с 2018 года. В ходе съезда он сложил с себя полномочия. При этом других кандидатов на должность выдвинуто не было.

"Обновление и консолидирование, восстановление Союза писателей России – это задача государственных приоритетов", – подчеркнул Мединский в ходе своего выступления на съезде.

По его словам, работа союза будет направлена на повышение престижа членства в организации, продвижение русской литературы за рубежом, а также взаимодействие с отечественным книжным рынком.

Ранее сообщалось, что Мединский может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, данное решение зависит от Владимира Путина.