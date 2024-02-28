Песков назвал беспочвенными опасения Орбана о нежелании иметь границу с РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страна не хотела бы иметь общую границу с Россией из-за плохих воспоминаний о Советском Союзе, заявил об отсутствии опасности для государства. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном, Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, РФ неопасна для стран, которые не относятся к ней враждебно и не стремятся стать "анти-Россией".

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. По его словам, страна намерена держаться подальше от боевых действий на Украине и политики санкций против России. Премьер также добавил, что Венгрия будет противодействовать экономическим блокадам, которые являются новой холодной войной.

