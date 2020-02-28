Депутаты поддержали идею размещения органов власти за пределами Москвы

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Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал поправку в законопроект об изменении в Конституцию РФ, согласно которой размещение органов госвласти возможно не только в Москве, но и за ее пределами, сообщает Агентство "Москва".

Поправку внесли депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию.

В том же месяце была создана рабочая группа, принимавшая предложения по поправкам. В ее составе – 75 человек из разных сфер. В их числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

В группе выделили пять тематических подгрупп. Это блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление". Инициативы по изменениям в основном законе принимаются до 2 марта.

Планируется, что общероссийское голосование по поправкам в основной закон проведут 22 апреля с 8:00 до 20:00. Голосование будет тайным и добровольным. День голосования по поправкам сделают оплачиваемым выходным. Гражданам не придется брать выходной за свой счет, чтобы участвовать в голосовании.