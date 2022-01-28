Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить внешнюю политику

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить вопросы внешней политики. Об этом говорится на сайте Кремля.
По его словам, Совбез так или иначе занимается подготовкой документов стратегического планирования, причем в разных областях.
"Сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета безопасности – о внешней политике", – сказал глава государства.
Ранее Associated Press и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что если Россия введет войска на территорию Украины, то США могут внести ее в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие меры. В настоящий момент в список таких государств входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.
По словам знакомых с ситуацией чиновников, в дополнение к прямым санкциям в отношении российских организаций Вашингтон может ввести значительные ограничения на экспортируемые в Россию товары, а также, вероятно, на некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США.
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