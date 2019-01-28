Песков воздержался от оценки снятия санкций США с компаний РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался оценивать снятие американских санкций трех российских компаний, которые связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве экономические ограничения по-прежнему считают нелегитимными с точки зрения международного права.
Ранее американский Минфин объявил о снятии санкций, введенных в апреле 2018 года в отношении "Русала", En+ и "Евросибэнерго". А вот ограничения в адрес самого Олега Дерипаски, по данным ведомства, останутся в силе.
Отмечается, что выполняя условия снятия санкций, предприятия понизили прямые и косвенные доли предпринимателя. Тем самым они вышли из-под его контроля.
В документе сказано, что подобные действия гарантируют большинству директоров в советах директоров En+ и "Русала" независимость.
Помимо этого, в министерстве финансов США подчеркнули, что перечисленные компании решились на беспрецедентную транспарентность деятельности. Иными словами, они полностью исключили секретность в работе и обеспечили информационную прозрачность.
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