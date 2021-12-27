Путин помог решить квартирный вопрос семье 14-летнего Марка, мечтавшего о гитаре

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин помог решить квартирный вопрос семье 14-летнего Марка из Подмосковья, мечтавшего получить на Новый год гитару. Об этом сообщает РИА Новости.
Когда глава государства исполнял мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний", он узнал, что Марк с мамой живет у друзей – многодетной семьи. Тогда Путин пообещал помочь им.
27 декабря президент пообщался с мальчиком и позвонил ему уже в новую квартиру.
"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту.
В акции принял участие Владимир Путин. Когда президент впервые созвонился с мальчиком по телефону, он спросил, учился ли Марк игре на гитаре ранее. Марк ответил отрицательно, но рассказал, что ему нравится творчество Владимира Высоцкого и он хочет научиться играть и посещать музыкальную школу.
Для мальчика организовали экскурсию в музыкальной Академии Игоря Крутого, где ему подарили гитару и обучающий курс. Также для Марка провел мастер-класс заслуженный артист России Виктор Зинчук.
Путин помог решить квартирный вопрос семье мальчика, мечтавшего о гитаре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: