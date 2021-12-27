Путин помог решить квартирный вопрос семье 14-летнего Марка, мечтавшего о гитаре

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин помог решить квартирный вопрос семье 14-летнего Марка из Подмосковья, мечтавшего получить на Новый год гитару. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда глава государства исполнял мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний", он узнал, что Марк с мамой живет у друзей – многодетной семьи. Тогда Путин пообещал помочь им.

27 декабря президент пообщался с мальчиком и позвонил ему уже в новую квартиру.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту.

В акции принял участие Владимир Путин. Когда президент впервые созвонился с мальчиком по телефону, он спросил, учился ли Марк игре на гитаре ранее. Марк ответил отрицательно, но рассказал, что ему нравится творчество Владимира Высоцкого и он хочет научиться играть и посещать музыкальную школу.

Для мальчика организовали экскурсию в музыкальной Академии Игоря Крутого, где ему подарили гитару и обучающий курс. Также для Марка провел мастер-класс заслуженный артист России Виктор Зинчук.