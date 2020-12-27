Песков сообщил об отмене традиционной встречи Путина с представителями бизнеса

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отмене традиционной встречи Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.
"В этом году ее не будет, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса – РСПП, ТПП и так далее", – заявил Песков.
Пресс-секретарь также рассказал, что в праздники глава государства будет работать беспрерывно, при этом крупных мероприятий на следующей неделе у президента не будет.
"Рабочие дни, уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники", – сказал Песков.
Ранее Песков рассказал, что на Рождество Владимир Путин традиционно поедет в один из российских регионов. В прошлом году Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе, где был крещен. После службы президент кратко пообщался с настоятелем и вручил ему в подарок икону "Господь Вседержитель".
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