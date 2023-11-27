Песков прокомментировал планы США разместить ракеты в Тихом океане

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Москва не одобряет намерения Вашингтона разместить ракеты в Тихом океане с целью сдерживания КНР в отношении Тайваня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Попытки сдерживания кого бы то ни было в целом – это то, что мы не одобряем, и то, что считаем абсолютно неверным, неправильным", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера объяснил, что для РФ важно не допустить действий, которые могут поставить под угрозу безопасность страны. В Кремле внимательно следят за подобными планами, резюмировал Песков.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая, выполнить свое обязательство и не поддерживать "независимость Тайваня", а также прекратить поставлять оружие острову.

Он выразил уверенность в том, что воссоединение КНР произойдет, и заверил Байдена, что у материкового Китая нет планов по урегулированию вопроса с Тайванем силовым путем.



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