Южный вестибюль станции метро "Нагатинская" закрыли для пассажиров

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:46

Володин планирует изучить комментарии граждан по законопроектам о QR-кодах

власть общество

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планирует изучить комментарии граждан в его телеграм-канале в отношении законопроектов о QR-кодах. Об этом он также написал в мессенджере.

Депутат сообщил, что получил больше сообщений, чем рассчитывал, и не сможет разобрать их самостоятельно.
"Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены", – заявил Володин.

Спикер Госдумы поблагодировал пользователей Telegram за высказанное мнение и подчеркнул, что планирует в дальнейшем продолжить сбор обратной связи по законодательным инициативам посредством социальных сетей.

24 ноября председатель Государственной думы высказался в своем Telegram-канале по теме законопроектов о QR-кодах. Он также открыл комментарии к публикациям и попросил граждан высказать свое мнение.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

Предварительно законопроекты об обязательных QR-кодах в России в связи с распространением коронавирусной инфекции будут рассмотрены в Госдуме 16 декабря.

Комитет ГД проведет заседание для обсуждения законопроекта о QR-кодах

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать