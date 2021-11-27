Володин планирует изучить комментарии граждан по законопроектам о QR-кодах

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планирует изучить комментарии граждан в его телеграм-канале в отношении законопроектов о QR-кодах. Об этом он также написал в мессенджере.

Депутат сообщил, что получил больше сообщений, чем рассчитывал, и не сможет разобрать их самостоятельно.

"Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены", – заявил Володин.

Спикер Госдумы поблагодировал пользователей Telegram за высказанное мнение и подчеркнул, что планирует в дальнейшем продолжить сбор обратной связи по законодательным инициативам посредством социальных сетей.

24 ноября председатель Государственной думы высказался в своем Telegram-канале по теме законопроектов о QR-кодах. Он также открыл комментарии к публикациям и попросил граждан высказать свое мнение.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

Предварительно законопроекты об обязательных QR-кодах в России в связи с распространением коронавирусной инфекции будут рассмотрены в Госдуме 16 декабря.