Владимир Путин поручил активнее развивать в России экспорт космических услуг

Фото: kremlin.ru

России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг и оборудования. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по ракетно-космической отрасли.

Президент РФ указал на то, что сегодня быстро растут рынки Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме того, довольно масштабные социально-экономические планы наблюдаются и у российских партнеров по СНГ, БРИКС, ЕАЭС, ШОС и прочим объединениям.

Путин отметил, что данные партнеры готовы формировать новые сегменты экономики, а также увеличивать свой технологический потенциал. В связи с этим российская сторона должна поддержать это стремление, так как в РФ есть что предложить.

Глава государства попросил правительство РФ представить конкретные предложения по дальнейшей организации данной работы.

Ранее Владимир Путин заявил, что космическая отрасль должна обладать собственными льготами для сотрудников. По его словам, льготная ипотека может удержать молодежь.

До этого российский президент поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы до 1 июля 2024 года. В пример Путин привел национальный проект развития беспилотных летательных систем.