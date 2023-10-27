Глава "Роскосмоса" сообщил, что кадровых решений после неудачи с "Луной-25" не будет

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

В "Роскосмосе" не собираются проводить кадровые перестановки в связи с аварией автоматической станции "Луна-25". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы госкорпорации Юрия Борисова.

Он подчеркнул, что данным проектом занимался молодой коллектив, который необходимо поддерживать, а не останавливать на неудаче.

Борисов также сообщил, что страны объединения БРИКС и прочие государства проявляют интерес к участию в программе "Сфера". По словам главы "Роскосмоса", многие страны Африки, в частности, проявляют интерес к развитию спутникостроения и готовы работать с РФ в данном вопросе.

Ранее Юрий Борисов сообщил, что запуск космического аппарата "Луна-26" может быть перенесен с 2027 на 2026 год.

До этого Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в 2027 году по мере исчерпания ресурсов МКС.

Президент РФ отметил, что цель заключается в том, чтобы избежать разрывов, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появилась станция, а не один сегмент.

"Роскосмос" продлил срок подачи заявок в отряд космонавтов до 20 декабря