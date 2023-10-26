Глава "Роскосмоса" допустил, что миссия "Луна-26" может быть перенесена с 2027 на 2026 год

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Запуск космического аппарата "Луна-26" может быть перенесен с 2027 на 2026 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова.

"Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево – есть планы такие, на 2026-й – но пока 2027-й", – ответил Борисов на вопрос Владимира Путина о том, когда планируется запуск следующей лунной миссии.

Глава "Роскосмоса" уже сообщал, что "Луна-26" и "Луна-27" после неудачи миссии "Луна-25" могут стартовать раньше запланированных сроков.

Между тем президент заявил, что Борисов представил доклад о причинах сбоя с автоматической станцией "Луна-25". По словам главы государства, подобные сбои происходят даже при современных избыточных требованиях. Авария с "Луной-25 произошла несмотря на регулирование.

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