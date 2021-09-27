Путин поручил губернаторам заняться развитием школьного туризма

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Владимир Путин поручил главам регионов начать работу по организации и развитию школьного туризма. Поручения, опубликованные на сайте Кремля, были даны после встречи президента со школьниками во всероссийском детском центре "Океан", которая прошла 1 сентября.

Глава государства также обязал губернаторов предусмотреть создание в каждом регионе РФ маршрутов для знакомства подрастающего поколения с историей, культурой, традициями, природой и выдающимися лицами, которые внесли определенный вклад в развитие определенного субъекта.

Отмечается, что в перечень задач также вошло поручение для правительства России обеспечить в 2021–2022 годах выделение 500 миллионов рублей на развитие центра "Океан".

Ранее Владимир Путин поручил правительству провести в формате телевизионного шоу конкурс "Учитель года России" в 2022 году, а также предусмотреть его финансирование.