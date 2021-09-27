Путин перечислил главных врагов России

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что главным врагом России является бедность. Об этом президент высказался в ходе онлайн-встречи с вице-премьерами.
"Нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "Ура!" кричать рановато. Враг еще не побежден", – отметил Путин.
При этом российский лидер уточнил, что врагами считает бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры.
Путин подчеркнул, что в России еще есть над чем работать, отметив, что главной целью для страны является повышение уровня и качества жизни граждан.
Ранее Путин поручил организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных категорий граждан и при необходимости обеспечить их дополнительную поддержку. Доклад по исполнению данного поручения должен быть представлен 1 ноября, далее – каждые полгода.
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