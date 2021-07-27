Путин 28 июля примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю

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28 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия", – пояснили в пресс-службе.

Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках поручений президента и правительства РФ по модернизации и развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, в его создании были задействованы 1,5 тысячи человек. Тоннель протянулся более чем на 6,5 километра, а глубина его залегания достигает 300 метров.

В церемонии, которая пройдет в среду, примут участие строители, специалисты по эксплуатации, а также руководство компаний "Российские железные дороги" и "УСК Мост".

Первый Байкальский тоннель был построен в 1985 году и представляет из себя однопутную железную дорогу, из-за чего на перегоне Дельбичинда – Дабан Байкало-Амурской магистрали поездам приходилось простаивать, пропуская встречные составы. Теперь такого не будет.

Ранее Путин предложил создать вокруг Санкт-Петербурга новую кольцевую дорогу по аналогии с ЦКАД вокруг Москвы. Он также отметил, что сейчас власти привлекают средства из Фонда национального благосостояния, чтобы связать одной дорогой Северную столицу, Москву, Казань и Екатеринбург.

