В Кремле не связывают ослабление контроля за ношением масок с избирательной кампанией

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ослабление контроля за соблюдением масочного режима в России никак не связано с предвыборной кампанией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, очевидно. Это вопрос о сознательности людей и о чувстве ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. <...> До начала всех кампаний, как мы все знаем, не столь дисциплинированно начали носить маски и применять меры предосторожности. Это никак не связано абсолютно", – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что текущая ситуация с коронавирусом в России еще далека от нормализации. Он добавил, что в связи с этим в отношении Владимира Путина принимаются специальные меры безопасности при контактах с людьми.

При этом, по словам Пескова, эти правила никак не мешают Путину вести интенсивную работу с большим количеством мероприятий по графику.