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Армия Украины потеряла 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления, сказал Владимир Путин.

"Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780", – отметил российский президент.

Как уточнил Путин, только на ореховском направлении, которое Киев считает главным, ВСУ за неделю потеряли 280 единиц техники, включая 41 танк.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, как российская армия отражает контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, ВС РФ отбили четыре атаки украинских войск в районе одного из сел.

Кроме того, российские солдаты успешно выявляют украинские ДРГ в районе Орехова.

ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ на южнодонецком направлении