В Кремле не согласны, что попытка мятежа пошатнула позиции российской власти

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" не пошатнула позиции власти РФ и лично Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал заявления аналитиков, которые указали на шаткость позиций российской власти после последних событий.

"Мы не согласны. Сейчас много ультраэмоциональных истерик и среди специалистов, и неспециалистов, политологов и псевдополитологов. Это прорывается через некоторые истерические новые СМИ, через интернет и так далее", – высказался он.

Песков отметил, что суждения таких экспертов не имеют ничего общего с реальным положением дел. По его мнению, они устраивают "пустые дискуссии".

Внимание следует обращать на консолидацию общества на фоне сложной ситуации, о чем как раз говорил российский лидер, добавил представитель Кремля.

"Уровень консолидации общества, политических партий, военных, бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих вокруг президента очень высокий", – резюмировал Песков.

Ситуация обострилась после действий ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня. Ее основатель Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов на Москву. Свои действия он объяснил тем, что ВС РФ якобы ударили по тыловым лагерям группы. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и возвращении бойцов в полевые лагеря.

26 июня президент РФ в обращении к гражданам России поблагодарил их за выдержку, сплоченность и патриотизм, проявленные перед угрозой вооруженного мятежа. Он подчеркнул, что российское общество и власть на всех уровнях проявили высочайшую консолидацию.



Владимир Путин выступил с обращением к россиянам