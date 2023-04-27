В Кремле назвали "желтыми измышлениями" публикации о попытке покушения на Путина с дрона

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Кремль не знает о публикациях, в которых говорится о якобы попытке покушения на Владимира Путина со стороны спецслужб Украины при помощи дрона. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных "желтых измышлений". Это не повод со всем этим знакомиться", – подчеркнул он.

До этого немецкая газета Bild сообщила, что украинские спецслужбы предпринимали попытку по организации покушения на Путина с задействованием дрона-камикадзе. По данным издания, 23 апреля на Украине запустили БПЛА типа UJ-22, однако он упал.

Ранее говорилось, что ФСБ РФ предотвратила покушение на бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, которое должно было произойти еще в сентябре 2022 года. По словам бывшего парламентария, в Москву приехали иностранные наемные убийцы, которые должны были застрелить его либо возле места проживания, либо возле "Останкино" в момент выхода из автомобиля.

Также СМИ сообщали, что на начальника управления полиции Мариуполя Михаила Москвина было совершено покушение. Его автомобиль взорвали. По данным силовых структур Донецкой Народной Республики, у начальника полиции выявлена контузия.