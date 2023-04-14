Экс-депутат Кива рассказал, что спецслужбы РФ предотвратили покушение на него в Москве

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ФСБ РФ предотвратила покушение на бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, которое должно было произойти еще в сентябре 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на политика.

"В сентябре на меня готовилось покушение. Но опять же, спасибо сотрудникам ФСБ, ГРУ, которые смогли предотвратить убийство и подарили мне жизнь", – рассказал Кива.

Он добавил, что для его убийства в Москву приехали иностранные наемные убийцы, которые должны были застрелить его либо возле места проживания, либо возле "Останкино" в момент выхода из автомобиля.

"Потому что передвигаюсь я на бронированном автомобиле, поэтому должен был быть выстрел при выходе из автомобиля", – объяснил политик.

Кива отметил, что не видел наемников, а о покушении он узнал после того, как спецслужбы завершили операцию.

"Судьба этих киллеров мне неизвестна. Они задержаны, депортированы или они исчезли – этого я вам сказать не могу", – заключил он.

Ранее сообщалось о задержании граждан, подозреваемых в покушении на начальника Главного управления МВД РФ Мариуполя Михаила Москвина. 27 марта автомобиль Москвина был взорван, он остался жив. Взрыв произошел в нескольких метрах от него.



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