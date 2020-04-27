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Экономика

10:51

Путин поручил снизить до 15% минимальный размер первого взноса при ипотеке

власть экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры, направленные на снижение до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми ипотечного кредита. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала", – говорится в перечне поручений.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин предложил запустить льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса. По его словам, на реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Президент также поручил подготовить комплекс мер, которые позволят облегчить строительным компаниям доступ к получению займов. Кроме того, глава государства поручил увеличить аванс по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30 до 50%.

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