Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил с Днем войск национальной гвардии военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии. Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником", – сказал он.

Путин поблагодарил их за мужество, верность Родине и вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России. Он отметил, что Росгвардия решает значимые и ответственные задачи, среди которых борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита стратегических объектов.

Особенно глава государства отметил тех, кто несет службу в регионах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Он подчеркнул, что сотрудники Росгвардии сражаются бесстрашно, защищая жизнь мирных граждан и помогая прикрывать государственную границу, армейские коммуникации и тыл частей и подразделений ВС РФ.

"Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа", – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что именно бойцы Росгвардии в ночь на 12 марта нейтрализовали 30 военных Вооруженных сил Украины. Боевики хотели проникнуть на территорию Белгородской области.

Подразделения Росгвардии также принимали участие в отражении нападения украинских ДРГ у поселка Теткино Курской области.