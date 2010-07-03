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17:19

Путин предложил источник финансирования массового спорта

власть спорт

17:19

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Часть доходов от профессионального спорта следует направить на развитие массового. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин.

Идея была озвучена на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в "Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой", в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, градоначальник представил доклад о планах по развитию спортивной инфраструктуры и подготовке в городе олимпийского резерва, уточняет Агентство "Москва".

В свою очередь, Путин отметил, что со спортом связана целая бизнес-индустрия. Например, рекламные компании и различного рода лотереи получают серьезный доход от спортивных мероприятий и турниров.

По мнению президента, необходимо предусмотреть "четкие и понятные принципы", по которым часть этих доходов будут направляться на развитие массового спорта и воспитание новых звезд.

Кроме того, Путин предложил включить в национальные проекты мероприятия, направленные на развитие физкультуры и спорта, а также предусмотреть их финансирование.

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власть спорт

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