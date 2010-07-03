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15:24

Собянин доложил Путину о планах по открытию в Москве новых спортивных объектов

мэр Москвы Сергей Собянин власть

15:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о планах по открытию в столице новых спортивных объектов мирового уровня. Свой доклад мэр представил в Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой, сообщает Агентство "Москва".

Глава города подчеркнул, что по поручению президента, данном в 2016 году, в столице построили Олимпийский центр синхронного плавания. Он напомнил, что это территория "Парка Легенд".

"Мы здесь проводили чемпионат мира по хоккею. Вы были в этом комплексе. Сейчас в первую очередь сдан комплекс водного спорта, Центр синхронного плавания", – сказал Собянин, обращаясь к российскому лидеру.

Он добавил, что в этом году или в начале следующего будет введена вторая очередь строительства. На этом этапе построят два 50-метровых бассейна.

Также мэр напомнил, что в Москве созданы мощные спортивные центры, в частности, Гребной канал "Крылатское" и "Лужники". Он уточнил, что в "Лужниках" сейчас строится шесть крупнейших спортивных объектов мирового уровня.

В заключение Собянин сообщил, что за последние годы в Москве ввели десятки крупных спортивных объектов.

Ранее сообщалось, что Москва входит в число мировых лидеров по числу стадионов, приспособленных для международных соревнований по разным видам спорта. В городе активно строятся и физкультурно-оздоровительные комплексы, различные площадки и спортшколы, в которых могут заниматься горожане. За последние 7,5 года в Москве стало в два раза больше ФОКов, в этом году появится еще 14 новых объектов.

мэр Москвы Сергей Собянин власть

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