На обновленном стадионе "Динамо" полностью заменят газон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На футбольном поле стадиона "Динамо" полностью заменят газон, сообщает Агентство "Москва".

Сделать это планируется с целью обеспечить максимально комфортную и безопасную игру футболистов. Как рассказали в пресс-службе управляющей компании "Динамо", газон на стадионе должен быть не просто удовлетворительным и годным к игре, но и соответствовать высоким стандартам газонных покрытий на лучших стадионах мира.

Для замены газона потребуется определенное время, добавили в компании, поэтому с первым матчем придется повременить. Там же отметили, что он состоится тогда, когда новое поле будет высочайшего качества.

Реконструкция стадиона "Динамо" заняла десять лет, однако сами работы проводились четыре года. Дело в том, что первые два года после финального матча в 2008 году стадион просто стоял. Потом пришлось его перепроектировать, из-за того что он не вошел в число мест проведения чемпионата мира.

Теперь это спортивная арена мирового уровня. Футбольное поле находится всего в семи метрах от трибун и даже на последнем ряду удалось обеспечить отличный обзор. Рядом расположился панорамный ресторан, который будет работать вне зависимости от матчей.

Обновленный стадион "Динамо" уникален еще и тем, что под одной крышей располагаются две арены: футбольная вместимостью 26 тысяч человек и малая спортивная, которая вмещает 14 тысяч. На ней будут проходить хоккейные, баскетбольные матчи и концерты.

Москва входит в число мировых лидеров по числу стадионов, приспособленных для международных соревнований по разным видам спорта. В городе активно строятся и физкультурно-оздоровительные комплексы, различные площадки и спортшколы, в которых могут заниматься горожане. За последние 7,5 года в Москве стало в два раза больше ФОКов, в этом году появится еще 14 новых объектов.