Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию физкультуры и спорта

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Владимир Путин заявил о необходимости включить в национальные проекты мероприятия, которые направлены на развитие физкультуры и спорта, передает ТАСС.

"Я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение", – сказал президент России на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой.

Сергей Собянин, в свою очередь сообщил Путину, что в столице планируют открыть новые спортивные объекты мирового уровня.

Мэр подчеркнул, что по поручению президента, данном в 2016 году, в столице построили Олимпийский центр синхронного плавания.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.