В деревне Сколково на западе Москвы построят гольф-клуб. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора, передает РИА Новости.
Ведомство уже выдало разрешение на строительство первой очереди клуба. Будут созданы инженерно-технические и транспортные объекты. Разрешение выдано на два года, оно будет действовать до марта 2021 года.
В рамках первой очереди будет построено два административных корпуса, дорожки для электрокаров, выезд на поселковую дорогу, контрольно-пропускной пункт с парковой. Вторая очередь предполагает возведение многофункционального спортивного комплекса. Также будут построены гостиницы с гостевыми домами, открытые спортивные сооружения.
В 2018 году в столице за счет инвесторов было возведено девять спортивных объектов площадью более 240 тысяч квадратных метров. Всего в 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов.
До конца 2019 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.