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14:07

На западе Москвы построят гольф-клуб

город строительство

14:07

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Фото: ТАСС/AP Photo/Wilfredo Lee

В деревне Сколково на западе Москвы построят гольф-клуб. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора, передает РИА Новости.

Ведомство уже выдало разрешение на строительство первой очереди клуба. Будут созданы инженерно-технические и транспортные объекты. Разрешение выдано на два года, оно будет действовать до марта 2021 года.

В рамках первой очереди будет построено два административных корпуса, дорожки для электрокаров, выезд на поселковую дорогу, контрольно-пропускной пункт с парковой. Вторая очередь предполагает возведение многофункционального спортивного комплекса. Также будут построены гостиницы с гостевыми домами, открытые спортивные сооружения.

В 2018 году в столице за счет инвесторов было возведено девять спортивных объектов площадью более 240 тысяч квадратных метров. Всего в 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов.

До конца 2019 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.

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город строительство

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