Торг уместен: спортивные центры возведут по итогам земельных аукционов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пять спортивных центров появятся в Москве по итогам торгов по аренде земельных участков под строительство. Один аукцион уже состоялся, еще четыре планируют провести в марте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
"Первый в 2019 году аукцион по реализации земельного участка под спортцентр вызвал большой интерес со стороны бизнес-сообщества. Если в среднем на такие лоты претендуют два участка, то на торги за землю в Отрадном "вышли" четыре инвестора. Стартовая цена лота выросла в два раза и составила 3,1 миллиона рублей", – цитирует главу департамента Геннадия Дегтева Агентство "Москва".
Как ранее сообщил Сергей Собянин, в прошлом году в столице за счет инвесторов было возведено девять спортивных объектов площадью более 240 тысяч квадратных метров. Всего в 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов.
До конца 2019 года в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.
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