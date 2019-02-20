Путин предложил снизить налоговую нагрузку на застройщиков при строительстве соцобъектов

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на застройщиков, которые возводят социальные объекты. Об этом президент заявил в ежегодном послании Федеральному собранию.

По словам главы государства, сегодня, когда строительные компании передают социальные объекты государству или муниципалитетам, они вынуждены еще и заплатить налог на прибыль и НДС.

"Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имея в виду в том числе и новации в строительной сфере, тем самым стимулируя комплексное развитие наших городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое: и поликлиника, и школа, и спортивная площадка", – сказал Путин.

Ранее президент сообщил, что пенсии и ежегодные денежные выплаты необходимо немедленно индексировать сверх уровня прожиточного минимума. Глава государства подчеркнул, что и в решении проблемы бедности, и в развитии системы соцподдержки, важно дойти до всех нуждающихся семей.

По словам Путина, уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожитого минимума пенсионера. Чтобы это стало возможным, президент поручил пересчитать уже выплаченные в 2018 году суммы.

В начале выступления в Гостином дворе Путин подчеркнул, что нынешнее послание будет посвящено ряду вопросов внутреннего, социального и экономического развития. Президент отметил, что времени на раскачку у властей нет. Поэтому чиновникам, которые избегают ответственности, лучше уйти.

Оглашение послания началось в полдень 20 февраля.

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24. Видеотрансляцию ведет телеканал Москва 24.