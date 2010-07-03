Песков рассказал об отношении Кремля к задержанию Абызова

Позиции по задержанию бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова у Кремля нет и быть не может. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя администрации главы государства, значение имеет только позиция следователей. "Существуют определенные подозрения, обвинения. Они предъявлены, насколько мы знаем, официально", – сказал Песков.
Он добавил, что при обсуждении дела Абызова нельзя говорить о вмешательстве ФСБ в работу бизнеса, не зная всех обстоятельств.
Как отмечает ТАСС, у Пескова спросили, как соотносится задержание экс-министра с заявлениями Владимира Путина о недопустимости вмешательства силовых структур в экономические судебные дела и споры хозяйствующих субъектов.
"Так говорить абсолютно неправомерно, это, скорее, на грани эмоций и схоластики", – сказал представитель Кремля.
27 марта суд изберет меру пресечения для Абызова, которого подозревают в обмане акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" и похищении у них четырех миллиардов рублей.
По версии следствия, бывший министр действовал вместе с сообщниками. Ему уже предъявили обвинение по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество".
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