Песков рассказал об отношении Кремля к задержанию Абызова

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Позиции по задержанию бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова у Кремля нет и быть не может. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя администрации главы государства, значение имеет только позиция следователей. "Существуют определенные подозрения, обвинения. Они предъявлены, насколько мы знаем, официально", – сказал Песков.

Он добавил, что при обсуждении дела Абызова нельзя говорить о вмешательстве ФСБ в работу бизнеса, не зная всех обстоятельств.

Как отмечает ТАСС, у Пескова спросили, как соотносится задержание экс-министра с заявлениями Владимира Путина о недопустимости вмешательства силовых структур в экономические судебные дела и споры хозяйствующих субъектов.

"Так говорить абсолютно неправомерно, это, скорее, на грани эмоций и схоластики", – сказал представитель Кремля.

27 марта суд изберет меру пресечения для Абызова, которого подозревают в обмане акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" и похищении у них четырех миллиардов рублей.

По версии следствия, бывший министр действовал вместе с сообщниками. Ему уже предъявили обвинение по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество".

