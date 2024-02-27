Путин поздравил бойцов Сил специальных операций ВС РФ с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций ВС РФ с профессиональным праздником. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу", – обратился президент РФ к военнослужащим.

Отдельно Путин поблагодарил участников спецоперации на Украине, подчеркнув, что они работают решительно и смело на самых опасных участках: на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках.

По словам российского лидера, решение о создании Сил специальных операций было продиктовано временем и необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.

"За короткий срок вы с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой нашей армии", – отметил глава государства.

Он добавил, что подразделения Сил спецопераций на деле доказали свою готовность встать на защиту страны по первому приказу, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира.

"Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами", – заявил Путин.

Президент поделился планами о дальнейшем укреплении Сил специальных операций, повышении их мобильности, ударного потенциала, а также оснащении подразделений оружием и техникой нового поколения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину докладывают об обстановке в зоне спецоперации в режиме онлайн. Песков также призвал "не забегать так далеко", комментируя вопрос о том, могут ли недавние успехи российских бойцов сказаться на сроках проведения СВО.

До этого президент РФ в ходе выступления на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" заявил, что Россия превращается в самодостаточное, суверенное и уверенное в себе государство.

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