Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций РФ

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Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций России, который отмечается 27 февраля.

"Вы не раз на деле доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи и всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны и наших граждан, по обеспечению национальных интересов России", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что героические традиции спецназа формировались в многовековой истории русской армии, закалялись в годы Великой Отечественной войны, а также крепли в Афганистане и других горячих точках. В том числе при ликвидации террористических банд на Северном Кавказе и в Сирии.

По словам Путина, в современных реалиях характер военных конфликтов динамично меняется. В подобных условиях бойцам и командирам Сил спецопераций необходимо постоянно совершенствовать профессиональное мастерство и боевую выучку, оттачивать навыки обращения с новейшими образцами вооружений и техники и применять на практике достижения науки, всегда и во всем превосходя противника.

"Знаю, что вы проходите именно такую – всестороннюю, комплексную, интенсивную подготовку, настоящую боевую школу, равняетесь на лучшие примеры доблести и мужества, истинного патриотизма и воспитываете на них новые поколения защитников Отечества, передаете свой опыт молодым военнослужащим", – убежден глава РФ.

Президент выразил благодарность командованию, личному составу и ветеранам ССО за верность присяге и безупречную службу.

"Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким", – заключил Путин.

Силы специальных Вооруженных сил Российской Федерации – высокомобильное формирование Минобороны РФ, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории. ССО предназначены для разведывательно-диверсионных, подрывных, контртеррористических, контрдиверсионных и контрразведывательных, партизанских действий. С 2015 года профессиональный праздник Сил спецопераций РФ ежегодно отмечается 27 февраля.

Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.