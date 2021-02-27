Путин поздравил военных и ветеранов с Днем ССО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций РФ (ССО РФ) с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства", – говорится в поздравлении.

Российский лидер отметил, что в настоящее время у Вооруженных сил РФ есть уникальные возможности для решения особо важных задач. По его словам, благодаря ССО у страны "есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности".

Также президент выразил уверенность, что военнослужащие спецподразделений решат любую боевую задачу.

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон об уточнении оснований для отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочку могут получить опекуны братьев или сестер при условии отсутствия других лиц, обязанных содержать их по закону.

Кроме того, аналогичная мера предусмотрена для граждан, которые имеют одного и более детей на иждивении при условии отсутствия матери.

