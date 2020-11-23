Путин подписал закон об уточнении оснований для отсрочки от армии

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал закон об уточнении оснований для отсрочки от призыва на военную службу. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, дополнены условия, которые могут воспрепятствовать призыву.

Уточняется, что отсрочку могут получить опекуны братьев или сестер при условии отсутствия других лиц, обязанных содержать их по закону.

Кроме того, аналогичная мера предусмотрена для граждан, которые имеют одного и более детей на иждивении при условии отсутствия матери.

Ранее закон об уточнении оснований для отсрочки от армии приняла Госдума в третьем чтении. Владимир Путин также подписал закон, который дает право на отсрочку от призыва по мобилизации женщинам – военным запаса, находящимся на поздних сроках беременности.

