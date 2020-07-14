Многодетные отцы с беременными женами получили отсрочку от призыва по мобилизации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин подписал закон об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации отцам троих детей с беременной женой.

Отсрочка предусматривается для граждан с детьми до 16 лет и женой со сроком беременности не менее 22 недель, сообщает газета "Известия".

Кроме того, установлено право для многодетных и беременных женщин на досрочное увольнение с военной службы.

Ранее президент России подписал указ, запрещающий военнослужащим указывать информацию о своей службе в соцсетях и СМИ.