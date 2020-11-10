Госдума уточнила основания для отсрочки от армии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Госдума в третьем чтении приняла закон об уточнении оснований для отсрочки от армии. Документ на рассмотрение внесла группа депутатов от фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

В нем сказано, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставляться в том числе для тех, кто является опекуном своего брата или сестры. Однако это будет возможно при условии, если нет других лиц, обязанных по закону их содержать.

Также отсрочку предоставят гражданам, у которых на иждивении и на воспитании один ребенок или дети до 16 лет без матери.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который дает право на отсрочку от призыва по мобилизации женщинам – военным запаса, находящимся на поздних сроках беременности. Прошлая редакция давала такое право женщинам с детьми до 16 лет.

Также сообщалось, что закон изменил правила предоставления отсрочки от армии для граждан с ребенком и беременной женой. Уточнялось, что срок беременности супруги, позволяющий мужу получить отсрочку, должен составлять не менее 22 недель, ранее было 26 недель.