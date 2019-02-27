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Уличные камеры видеонаблюдения вычислят должников в Москве

Столичных должников вычислят камеры

власть технологии

15:51

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Москве судебные приставы стали разыскивать должников через камеры уличного видеонаблюдения. Об этом сообщил глава столичного УФССП Сергей Замородских на расширенной коллегии ведомства по итогам работы в 2018 году.

По его словам, благодаря доступу к единому центру хранения данных у приставов появилась возможность выяснить, где находятся разыскиваемые должники при помощи городских камер видеонаблюдения. "В настоящее время около 1,5 тысячи фотографий должников загружены в указанную систему с целью обнаружения их на территории города", – цитирует Замородских ТАСС.

Главный судебный пристав Москвы не уточнил, сколько должников уже удалось найти таким способом. При этом он назвал результаты "неплохими" и выразил уверенность, что "в 2019 году эти мероприятия будут продолжены".

Всего в 2018 году московские приставы разыскали 1,6 тысячи должников, причем в 260 случаях помощь в поисках оказали коллеги из полиции и других ведомств.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в прошлом году приставы 7,5 миллиона раз отказали должникам в выезде за рубеж. По данным ведомства, временный запрет мотивировал 1,8 миллиона человек полностью или частично погасить свои задолженности на общую сумму 72,1 миллиарда рублей. При этом на 1 февраля 2019 года в списках невыездных по-прежнему числятся 2,7 миллиона россиян.

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