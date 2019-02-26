Приставы отказали 7,5 млн раз в выезде за рубеж должникам

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что в 2018 году действовало порядка 7,5 миллиона постановлений об ограничении выезда должников из России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
В ФССП отметили, что благодаря временному ограничению 1,8 миллиона должников полностью или частично исполнили обязательства на общую сумму 72,1 миллиарда рублей.
По состоянию на 1 февраля 2019 года, в списках невыездных числятся 2,7 миллиона граждан.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал законопроект об увеличении порога "невыездного" долга для россиян с 30 до 60 тысяч рублей. Авторы инициативы утверждали, что эта мера позволит привлечь внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам.
В свою очередь, в ФССП отмечали, что приставы могут ограничить выезд при долге в десять тысяч рублей, если должник был уведомлен о необходимости его погашения. При долге в 30 тысяч рублей выезд закрывается без уведомления должника.
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