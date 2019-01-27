Путин принял участие в мероприятиях к 75-летию снятия блокады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин 27 января прибыл в город Кировск, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает "Интерфакс".

Российский президент возложил траурный букет к монументу "Рубежный камень", который расположен на Невском пятачке. Вместе с главой государства в церемонии участвовали его полномочный зампред в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Невским пятачков называют условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы. В ходе битвы за Ленинград этот участок захватили советские солдаты. Именно оттуда они пытались прорвать блокаду города. В 1941 году на Невском пятачке воевал и был тяжело ранен отец президента – Владимир Спиридонович Путин.

В воскресенье Путин также отправится на Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, где торжественно-траурные мероприятия пройдут у монумента "Мать-Родина". Затем он посетит экспозицию патриотического объединения "Ленрезерв" и БКЗ "Октябрьский", где состоится торжественный спектакль-концерт.

В день годовщины снятия блокады в Петербурге состоялся военный парад. Участники пронесли флаг РФ и знамя города-героя Ленинграда.