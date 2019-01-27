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12:46

Парад в честь 75‐летия снятия блокады завершился в Петербурге

общество

12:46

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Военный парад, приуроченный к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, состоялся 27 января на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Как сообщает "Интерфакс", шествием командовал заместитель командующего Западным военным округом генерал-лейтенант Игорь Сирицкий.

Парад, открытый военнослужащими роты почетного караула Санкт-Петербургского гарнизона, принимал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Участники пронесли флаг Российской Федерации и знамя города-героя Ленинграда, а вместе с ними и штандарты фронтов участвовавших в освобождении Ленинграда.

В парадном строю прошли и военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны. Наряду с ними по центру города прошли военнослужащие и учащиеся военных учебных заведений, расположенных на территории Санкт-Петербургского гарнизона, а также военной полиции, Росгвардии, МЧС РФ, военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34. А завершился парад пролетом авиационной группы "Стрижи".

Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Прорыв блокады состоялся 18 января 1943 года, а ее полное снятие – 27 января 1944-го.

Ранее стало известно, что Германия выделит блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро. Часть средств уйдет на модернизацию госпиталя для ветеранов.

общество

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