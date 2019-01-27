Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:45

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

политика

09:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Решение правительства ФРГ выделить 12 миллионов евро (895,5 миллиона рублей) для жертв блокады Ленинграда, а также на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч, приветствуют главы дипломатических ведомств Германии и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министров.

В документе, составленном к 75-летию снятия блокады сказано, что Сергей Лавров и Хайко Маас положительно относятся к решению, основанному на признании ответственности за совершенное беззаконие.

Отмечается, что добровольная акция улучшит качество жизни бывших блокадников и послужит историческому примирению народов двух государств.

Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Прорыв блокады состоялся 18 января 1943 года, а ее полное снятие – 27 января 1944-го.

Жертвами тех событий, по разным данным, стали от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Лишь 3% погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. Память погибших в годы блокады накануне почтили на Пискареском кладбище Санкт-Петербурга.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика