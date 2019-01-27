Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Решение правительства ФРГ выделить 12 миллионов евро (895,5 миллиона рублей) для жертв блокады Ленинграда, а также на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч, приветствуют главы дипломатических ведомств Германии и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министров.
В документе, составленном к 75-летию снятия блокады сказано, что Сергей Лавров и Хайко Маас положительно относятся к решению, основанному на признании ответственности за совершенное беззаконие.
Отмечается, что добровольная акция улучшит качество жизни бывших блокадников и послужит историческому примирению народов двух государств.
Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Прорыв блокады состоялся 18 января 1943 года, а ее полное снятие – 27 января 1944-го.
Жертвами тех событий, по разным данным, стали от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Лишь 3% погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. Память погибших в годы блокады накануне почтили на Пискареском кладбище Санкт-Петербурга.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.