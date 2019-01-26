В Санкт-Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

Фото: ТАСС/Андрей Чепакин

Тысячи человек, включая ветеранов Великой Отечественной войны и школьников, приехали с цветами на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда.

В церемонии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Возложение цветов также состоялось на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале Красная Слобода и на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда. В память о подвиге ленинградцев с утра были зажжены факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.

Между тем в Москве открылась фотовыставка, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Выставку подготовил столичный Главархив. В основу экспозиции вошли кадры военных фотокорреспондентов Сергея Струнникова, Михаила Трахмана и Давида Минскера.

Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов о прорыве блокады Ленинграда. В частности, Минобороны публикует постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги и постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного трубопровода длиной 35 километров для доставки топлива в Ленинград.

Ленинград был окружен немецкими войсками 8 сентября 1941 года. В этом время в городе находились более 2,5 миллиона жителей. Блокада длилась 872 дня, до 27 января 1944 года. Погибло порядка миллиона человек.