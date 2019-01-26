Фотовыставка к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады открылась в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главное архивное управление города Москвы
В Москве открылась фотовыставка, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Выставку подготовил столичный Главархив, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В основу экспозиции вошли кадры военных фотокорреспондентов Сергея Струнникова, Михаила Трахмана и Давида Минскера.
В практически отрезанном от страны городе продолжали работать заводы, школы и театры. На снимках запечатлены цеха, где у станков стоят женщины, пожилые люди и дети; занятия по военной подготовке, артиллерийские расчеты на улицах, а также разрушенные здания. Все желающие могут посмотреть снимки в холле читального зала Главархива.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало цифровые копии рассекреченных документов о прорыве блокады Ленинграда. В частности, опубликованы постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги и постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного трубопровода длиной 35 километров для доставки топлива в Ленинград.
Ленинград был окружен немецкими войсками 8 сентября 1941 года. В этом время в городе находились более 2,5 миллиона жителей. Блокада длилась 872 дня, до 27 января 1944 года. Погибло порядка миллиона человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.