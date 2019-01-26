Фотовыставка к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады открылась в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главное архивное управление города Москвы

В Москве открылась фотовыставка, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Выставку подготовил столичный Главархив, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В основу экспозиции вошли кадры военных фотокорреспондентов Сергея Струнникова, Михаила Трахмана и Давида Минскера.

В практически отрезанном от страны городе продолжали работать заводы, школы и театры. На снимках запечатлены цеха, где у станков стоят женщины, пожилые люди и дети; занятия по военной подготовке, артиллерийские расчеты на улицах, а также разрушенные здания. Все желающие могут посмотреть снимки в холле читального зала Главархива.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало цифровые копии рассекреченных документов о прорыве блокады Ленинграда. В частности, опубликованы постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги и постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного трубопровода длиной 35 километров для доставки топлива в Ленинград.

Ленинград был окружен немецкими войсками 8 сентября 1941 года. В этом время в городе находились более 2,5 миллиона жителей. Блокада длилась 872 дня, до 27 января 1944 года. Погибло порядка миллиона человек.