Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной целью России

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Улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния семей России – важнейшие общенациональные цели. Об этом Владимир Путин сообщил в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, по случаю церемонии "Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути", посвященной итогам Года семьи.

Российский президент отметил, что в 2024 году было многое сделано, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус. Эту работу, считает он, нужно обязательно продолжать, а также уделять внимание многодетным семьям.

По словам главы государства, в семье формируются личность и мировосприятие ребенка. Там же закладываются важные нравственные ориентиры: забота о близких, любовь к Родине и ответственность за ее будущее.

Путин пожелал участникам, организаторам и гостям церемонии успехов, здоровья и всего самого доброго, также он поздравил их с наступающим Новым годом.

Ранее лидер России образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике. Его возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она будет разрабатывать предложения по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированнымм в рамках Десятилетия детства.