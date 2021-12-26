Хуснуллин не поддержал идею Шойгу о новых городах в Сибири

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В России следует приводить в порядок уже существующие города, а не строить новые. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект – это колоссальная нагрузка на инфраструктуру", – сказал он.
Зампредседателя правительства отметил, что необходимо создавать такие условия, при которых россияне жили бы и работали в своих городах, а не ездили на вахту в другие. Он привел в пример город Братск в Иркутской области и Нерюнгри в Якутии, которые, по его словам, обладают необходимым потенциалом роста.
Он также добавил, что вопрос строительства новых городов нуждается в тщательной проработке.
В августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил с инициативой создать в Сибири несколько научно-промышленных центров. Каждый из них, считает министр, должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное предложение очень важным, поскольку развитие страны требует появления новых центров и городов.
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