Эксперт объяснил, как строительство новых городов в Сибири отразится на миграции в Москву

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Россиянам объяснили, как строительство новых городов в Сибири отразится на миграции граждан в Москву и Санкт-Петербург. Об этом рассказал резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер Squire Patton Boggs Александр Долгов в беседе с РИА Новости.
Специалист пояснил, что современные города становятся туристическими, транспортными и промышленными центрами. Кроме того, новые населенные пункты характеризуются стремлением к диверсификации экономики.
"Если проект будет реализовываться так, как это видят инициаторы, то население Сибири будет увеличиваться, а приток молодых людей в Москву и Санкт-Петербург сократится за счет новых возможностей, которые будут создаваться на территории будущими центрами притяжения", – заявил Долгов.
По мнению эксперта, данный проект может дать новую жизнь экономике региона. В частности, будут созданы рабочие места, увеличен приток качественных специалистов, а также повышен уровень жизни граждан.
"Вопрос привлечения жителей в новые города может решаться за счет публичной поддержки путем предложения увеличенного материнского капитала и особых условий льготной ипотеки", – считает Долгов.
При этом специалист признал, что средства на такой проект пока не найдены.
"Без увеличения налоговой нагрузки на население это возможно только вследствие отказа от государственных вложений в иные проекты или их существенного перераспределения", – объяснил эксперт.
Альтернативным решением может стать использование для строительства новых городов средств ВЭБа.
С инициативой создать в Сибири несколько научно-промышленных центров министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил 5 августа во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН. Глава Минобороны РФ выразил мнение, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное предложение министра обороны очень важным, поскольку развитие страны требует появления новых центров и городов.
Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь и построить там крупные города
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