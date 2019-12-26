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Общество

10:09

Путин пожаловался на нехватку сна

власть общество спорт досуг

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что в последнее время не высыпается. По словам главы государства, на сон у него есть порядка 4-5 часов, как сообщает газета "Известия".

На нехватку отдыха президент пожаловался во время матча Ночной хоккейной лиги, который состоялся на Красной площади 25 декабря. В одной команде с Путиным сыграли глава Минобороны Сергей Шойгу, хоккеисты-ветераны Павел Буре, Сергей Федоров и другие.

"Мало спал – четыре-пять часов. Маловато", – заявил глава государства в перерыве матча.

Несмотря на это, именно Пути забил несколько шайб своей команды. Его коллектив обыграл оппонентов со счетом 8:5.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что российского лидера готовы были бы пригласить за новогодний стол 22 процента опрошенных. Президент стал абсолютным лидером. Второе и третье места по популярности заняли Владимир Жириновский и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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