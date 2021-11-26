Путин выразил мнение, что Азербайджан и Армения должны стремиться к укреплению связей

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Армения и Азербайджан должны стремиться к укреплению связей между странами ради общих интересов. Такое мнение выразил Владимир Путин на открытии трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"На протяжении столетий мы вместе находились в составе единого государства, у нас сложились очень глубокие исторические связи, не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

16 ноября Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ.

Позже стало известно, что во время боев стороны понесли человеческие жертвы, также было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.

