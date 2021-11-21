Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

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Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января [2021 года]", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян выразил признательность за посредничество России в урегулировании конфликта. Лидеры договорились о дальнейших контактах.

16 ноября, Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ.

Позже стало известно, что во время боев стороны понесли людские потери, также было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.